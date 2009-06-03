Необходимо сделать дизайн 3 видов дисконтных карт

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен1 заявка667 просмотров
#1$

Итак необходим оригинальный дизайн дисконтных карт с нумерацией предназначенных для скидок.Тематика салюты фейерверки,запуск фейерверков.

Предполагаем 3 вида дисконтных карт:

1.Скидка 5% фон белый с розовыми,голубыми яркими тонами,нумерация золотая

2.Скидка 10 % фон оранжевый с белыми рисунками

3.Скидка 20% фон черный,нумерация золотая

я лично считаю что должны быть изображены фейерверки....а там решайте сами

16 лет назад
nokynku
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Победитель конкурса

denowut
Иван 
59 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
16 лет назад
Отличный работник! всё сделал быстро! Пунктуален и адекватен! Рекомендую!
Отличный заказчик, с которым приятно сотрудничать. Оплата была сразу после выполнения работы. Хотелось бы и в дальнейшем с ним сотрудничать.

Заявки фрилансеров

denowut
Иван 
59 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
16 лет назад

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