Две небольшие рекламки в журнал Пример , не моей рекламы, в файле 1) Реклама моего сайта www.ockc.ru 2) Реклама семинара http://ockc.ru/?page_id=813 - текст по семинару позже ...
Конверт и флайер для турфирмы
Для турфирмы Роялтур / Royaltour. "Просто отдохни".
(НЕ королевский отдых, НЕ вип, НЕ эксклюзив).
1. Конверт для билетов.
Размер в сложенном виде под стандарстный авиа- или ж/д-билет (105х220).
Цветность 4+0.
Обязательно должны быть размещены:
- на коротком завороте: "не забудьте ... (и далее по тексту)" и контактная информация турагентства.
- сзади: туристические логотипы стран, куда продаются туры ( http://narod.ru/disk/9029328000/touristic_sign.rar.html ) - ОАЭ, Турция, Черногория, Египет, Болгария, Тунис, Греция, Испания, Крым, Сочи, Питер, экскурсионные туры по Европе, туры выходного дня.
- анфас: из обязательного только лого (приаттачено), остальное на ваш вкус.
2. Рекламный флайер.
Цветность 4+4. Размер: треть а4 (гориз расположение) или половина а4 (вертикальное расположение).
В том же стиле, что и конверт. Графика не обязательно должна быть идентичная (скорее нет, чем да).
Из обязательного: лого, контакты, небольшой текст о предлагаемых услугах (пока рыба).
Стиль: богатый, но не вычурный; солидный, стильный, но неброский; лаконичный, но не простой; чтобы не стыдно быть дать с руки студенту и положить в бутике. В общем, включайте всю вашу фантазию.
Это бюджет на обе работы. В качестве конкурсных работ можете присылать как готовые макеты, так и не до конца проработанные эскизы.
В приложении: комплект новых логотипов в растре, а вот в векторе http://narod.ru/disk/9032578000/royaltour_itog.rar.html
Победители конкурса
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