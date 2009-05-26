Конверт и флайер для турфирмы

# 1 — $

Для турфирмы Роялтур / Royaltour. "Просто отдохни".

(НЕ королевский отдых, НЕ вип, НЕ эксклюзив).

1. Конверт для билетов.

Размер в сложенном виде под стандарстный авиа- или ж/д-билет (105х220).

Цветность 4+0.

Обязательно должны быть размещены:

- на коротком завороте: "не забудьте ... (и далее по тексту)" и контактная информация турагентства.

- сзади: туристические логотипы стран, куда продаются туры ( http://narod.ru/disk/9029328000/touristic_sign.rar.html ) - ОАЭ, Турция, Черногория, Египет, Болгария, Тунис, Греция, Испания, Крым, Сочи, Питер, экскурсионные туры по Европе, туры выходного дня.

- анфас: из обязательного только лого (приаттачено), остальное на ваш вкус.

2. Рекламный флайер.

Цветность 4+4. Размер: треть а4 (гориз расположение) или половина а4 (вертикальное расположение).

В том же стиле, что и конверт. Графика не обязательно должна быть идентичная (скорее нет, чем да).

Из обязательного: лого, контакты, небольшой текст о предлагаемых услугах (пока рыба).

Стиль: богатый, но не вычурный; солидный, стильный, но неброский; лаконичный, но не простой; чтобы не стыдно быть дать с руки студенту и положить в бутике. В общем, включайте всю вашу фантазию.

Это бюджет на обе работы. В качестве конкурсных работ можете присылать как готовые макеты, так и не до конца проработанные эскизы.

В приложении: комплект новых логотипов в растре, а вот в векторе http://narod.ru/disk/9032578000/royaltour_itog.rar.html