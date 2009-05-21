Нужен человек, с быстрой скоростью закачки.

Задача - прокривить макет. Шрифты + pdf будет дан, после закачать на латвийский фтп.

Размер файла - около 700 мб.

Т.е. нужно сперва скачать, прокривить, и закачать обратно.

В ЛС просьба не писать.

Цену и когда будет сделано - пишите тут.