Эскиз рекламной таблички

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен29 заявок1260 просмотров
#1$

Необходим эскиз рекламной таблички (15x9см и 15x6см) . Текст можно взять с приаттаченных вариантов.

Необходимо грамотное расположение и красивый дизайн.

Примеры неплохих вариантов

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http://webfile.ru/3639229

http://webfile.ru/3639231

http://webfile.ru/3639232

http://webfile.ru/3639233

http://webfile.ru/3639235

http://webfile.ru/3639236

Претенденты, готовые сделать полный стиль (логотип, визитка, бланк) + реклама будут предпочтительней.

ЗАМЕЧАНИЕ: Желательно минимизировать количество используемых цветов (3-4 уникальных цвета, оттенки использовать можно).

16 лет назад
n-c-p
Mikhail 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Победитель конкурса

sentjabr
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
12 отзывов
16 лет назад
Все очень оперативно и качественно. Рекомендую.
Отличный заказчик, быстрая оплата, замечания по делу.

Заявки фрилансеров

sentjabr
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
12 отзывов
16 лет назад