Подготовка и распечатка каталога

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт7 заявок324 просмотра

Требуется обработать изображения, полностью подготовить к печати каталог и распечатать.

Черно-белые изображения обработать таким образом, чтоб они были в стиле рисунка.

Ждем от исполнителей варианты на различные бюджеты.

Каталог пока что нужен в единственном экземпляре.

16 лет назад
C-F
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров