Нарисовать(доработать) флаер для вечеринки

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт26 заявок418 просмотров

Необходимо нарисовать флаер

Размер: А6

Флаер может быть темных тонов, либо белым. Лучше однотонный фон.

Нужно чтобы флаер смотрелся стильно, эффектно, дорого.

Вот флаер с предыдущей похожей вечеринки

http://5solnce.ru/flayers/20090131.jpg

его можно взять за основу

Полный текст мероприятия, логотипы и тд в приложениях.

По сути можно просто доработать флаер http://5solnce.ru/flayers/20090131.jpg

Срок до 27 мая 14:00

Чем раньше-тем лучше.

Если очень понравится добавлю от себя премию :)

16 лет назад
Myxa_
37 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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