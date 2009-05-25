Есть каталог сверстанный в MS Publisher с очень простым дизайном. Надо переверстать этот каталог в InDesign и сделать новый дизайн. PDF файл есть на http://koipark.com/katalog-dekorativnyi-vodoem-2009. PUB пришлю по запросу. ...
Нарисовать(доработать) флаер для вечеринки
Необходимо нарисовать флаер
Размер: А6
Флаер может быть темных тонов, либо белым. Лучше однотонный фон.
Нужно чтобы флаер смотрелся стильно, эффектно, дорого.
Вот флаер с предыдущей похожей вечеринки
http://5solnce.ru/flayers/20090131.jpg
его можно взять за основу
Полный текст мероприятия, логотипы и тд в приложениях.
По сути можно просто доработать флаер http://5solnce.ru/flayers/20090131.jpg
Срок до 27 мая 14:00
Чем раньше-тем лучше.
Если очень понравится добавлю от себя премию :)
Заявки фрилансеров
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