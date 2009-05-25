Нарисовать(доработать) флаер для вечеринки

Необходимо нарисовать флаер

Размер: А6

Флаер может быть темных тонов, либо белым. Лучше однотонный фон.

Нужно чтобы флаер смотрелся стильно, эффектно, дорого.

Вот флаер с предыдущей похожей вечеринки

http://5solnce.ru/flayers/20090131.jpg

его можно взять за основу

Полный текст мероприятия, логотипы и тд в приложениях.

По сути можно просто доработать флаер http://5solnce.ru/flayers/20090131.jpg

Срок до 27 мая 14:00

Чем раньше-тем лучше.

Если очень понравится добавлю от себя премию :)