Нужен человек, с быстрой скоростью закачки. Задача - прокривить макет. Шрифты + pdf будет дан, после закачать на латвийский фтп. Размер файла - около 700 мб. Т.е. нужно сперва скачать, прокривить, и ...
Флаер на тематику автозапчастей!
Нужно создать два красивых флаера (плакат) для магазина Автозапчастей
1 рисунок
Формат A3 и A4 полноцвет т.е. нужен один рисунок в разных размерах.
2 рисунок полноцвет
Разрешение 96х96
Ширина 200 точек, высота от 400 до 660 точек
1 и 2 рисунок должны быть разными.
Заявки фрилансеров
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