Нужна визитка в кореле.

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен20 заявок725 просмотров
#1$

Здравствуйте, коллеги!!!

Надо сделать вариант двухсторонней визитки.

Задача проста:

Сторона А

1. Логотип,

2. Телефон,

3. Три домика на заднем фоне...

Сторона Б.

Красивую картинку дома...

Адрес сайта: www.ekonom-dom.ru (исходные материалы там). Лого там же, надо обрисовать. Телефона будет два.

16 лет назад
dma743
40 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Победитель конкурса

TajaSoftwind
Анастасия 
41 год
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
3 отзыва
16 лет назад
Молодец. Очень хорошо сделала...

Заявки фрилансеров

TajaSoftwind
Анастасия 
41 год
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
3 отзыва
16 лет назад