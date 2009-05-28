Собственно суть проекта: разработка дизайна для около 10 афиш еженедельно формата А2 для ночного клуба. Рассматриваются предложения только с указанием конкретной стоимости 1 афиши, количество часов необходимых для создания макета. Отписывать только здесь, никаких личек, ...
Дизайн ярлыка и картонной этикетки для одежды
Нужно сделать дизайн картонной этикетки для брэнда молодежных футболок IDOL. Двухсторонний. Цветность и сложность дизайна не ограничена. И дизайн "бирки" с размером в векторе 1 цвет. Под "биркой" подразумевается печатное лого с размером футболки, которое будет печататься на спине с внутренней стороны футболки.
Нет никаких ограничений в творчестве, кроме воровства чужих дизайнов и социально недопустимых изображений.
Футболки исключительно молодежные - мужские и женские. Тематика и дизайн футболок абсолютно разнообразны - как от простых надписей так и сложные растровые работы, вышивка, тематика постоянно меняется - в зависимости от авторства моделей.
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