Дизайн ярлыка и картонной этикетки для одежды

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Нужно сделать дизайн картонной этикетки для брэнда молодежных футболок IDOL. Двухсторонний. Цветность и сложность дизайна не ограничена. И дизайн "бирки" с размером в векторе 1 цвет. Под "биркой" подразумевается печатное лого с размером футболки, которое будет печататься на спине с внутренней стороны футболки.

Нет никаких ограничений в творчестве, кроме воровства чужих дизайнов и социально недопустимых изображений.

Футболки исключительно молодежные - мужские и женские. Тематика и дизайн футболок абсолютно разнообразны - как от простых надписей так и сложные растровые работы, вышивка, тематика постоянно меняется - в зависимости от авторства моделей.