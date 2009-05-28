Нужен дизайн флаера для клуба

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Добрый день.Нужен красивый,стильный флаер для открытие вип клуба.Желательно также вариант с флешем.тоесть оживить флаер для сайта,добавить эффекты пириливания лого и т.д.Сроки очень маленькие.Желательно сегодня посмотреть наброски.Флаер дин ланг.9,9*21,0 см.две стороны .Приветствуются тёмные тона.Все подробности и т/з при интересе.Сделайте пожалуйста сегодня набросок.Если понравится то я сразу определю победителя.

Жду ваших предложений.