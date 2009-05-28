Нужен красивый,модный дизайн для вип клуба с текстом за 24 часа! Деньги готовы завтра перечислить!
Упаковка - Кофе для похудения брэнд ALFIA
Вот нашел, то что искал приклепленную картинку нужно разместить - распределить на упаковке... ЕСТЬ ОРИГИНАЛ PDS
кто возьмется?
Нужен дизайн и упаковка для Кофе.
Брэнд ALFIA.
Конечно нужно придумать что-то особенно оригинальное.
ПОДРОБНОСТИ ЗДЕСЬ => http://www.alfia.us/ads/new_project.html
Web Site: www.alfia.us
СПАСИБО ВСЕМ!
SASHA SHANS
пишите на e-mail: [email protected]
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