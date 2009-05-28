Упаковка - Кофе для похудения брэнд ALFIA

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Закрыт15 заявок440 просмотров
#1$

Вот нашел, то что искал приклепленную картинку нужно разместить - распределить на упаковке... ЕСТЬ ОРИГИНАЛ PDS

кто возьмется?

Нужен дизайн и упаковка для Кофе.

Брэнд ALFIA.

Конечно нужно придумать что-то особенно оригинальное.

ПОДРОБНОСТИ ЗДЕСЬ => http://www.alfia.us/ads/new_project.html

Web Site: www.alfia.us

СПАСИБО ВСЕМ!

SASHA SHANS

пишите на e-mail: [email protected]

16 лет назад
SashaShans
Shans Sasha 
54 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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