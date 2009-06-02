Макет для печати в журнале

Необходимо сделать макет на базе имеющегося исходника в формате EPS или TIFF.

Требования для типографии:

1. в формате TIFF

а) для цветной рекламы CMYK с разрешением от 247 до 300 dpi.

б) для черно-белой рекламы Gray Scale 300 dpi.

в) Файл не должен содержать путей, дополнительных слоев и каналов, суммарное количество красок не должно превышать 300%.

2. в формате EPS 8.0

а) при этом файл должен содержать preview, все текстовые объекты должны быть преобразованы в кривые, число узлов в кривой не должно превышать 1024 (это относится не только к текстовым, но и ко всем остальным объектам).

б) Объекты высокой сложности (содержащие прозрачность, эффекты, стили), способные вызвать сбой при растрировании, необходимо перевести в растровый формат. Если в файле содержатся растровые изображения, они должны быть предварительно преобразованы в модель CMYK.

в) Макет не должен содержать объектов (в том числе невидимых), выходящих за пределы размера рекламного модуля.

г) Вставленные в EPS растровые изображения должны иметь разрешение 300 dpi; суммарное количество красок не должно превышать 300%.

Дополнительная информация будет предоставлена по запросу.

Просьба сразу указывать примерную сумму за эту работу и срок исполнения. Предложения в духе "Без проблем. Стучите - сделаю" не рассматриваются.