Необходимы макеты визиток. Нужны макеты разные и много. Необходимы исходники макетов. Можете предложить даже готовые макеты разработаны ранее. В личку не писать, проект ...
Макет для печати в журнале
Необходимо сделать макет на базе имеющегося исходника в формате EPS или TIFF.
Требования для типографии:
1. в формате TIFF
а) для цветной рекламы CMYK с разрешением от 247 до 300 dpi.
б) для черно-белой рекламы Gray Scale 300 dpi.
в) Файл не должен содержать путей, дополнительных слоев и каналов, суммарное количество красок не должно превышать 300%.
2. в формате EPS 8.0
а) при этом файл должен содержать preview, все текстовые объекты должны быть преобразованы в кривые, число узлов в кривой не должно превышать 1024 (это относится не только к текстовым, но и ко всем остальным объектам).
б) Объекты высокой сложности (содержащие прозрачность, эффекты, стили), способные вызвать сбой при растрировании, необходимо перевести в растровый формат. Если в файле содержатся растровые изображения, они должны быть предварительно преобразованы в модель CMYK.
в) Макет не должен содержать объектов (в том числе невидимых), выходящих за пределы размера рекламного модуля.
г) Вставленные в EPS растровые изображения должны иметь разрешение 300 dpi; суммарное количество красок не должно превышать 300%.
Дополнительная информация будет предоставлена по запросу.
Просьба сразу указывать примерную сумму за эту работу и срок исполнения. Предложения в духе "Без проблем. Стучите - сделаю" не рассматриваются.
Выбранный исполнитель
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