Дизайн визитки

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Завершен58 заявок563 просмотра

Доброе время суток!

требуется дизайн визитки

сфера деятельности:

деревообработка (и всем что с этим связано) + строительные услуги

ожидаю предложений только здесь,

спасибо за понимание.

С уважением,

Сергей

16 лет назад
skling
Сергей 
43 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Neznaikin
Denis Tolkodubov 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$70
2 дня
Очень понравилось работать с Денисом! предоставил несколько вариантов, все варианты были замечательны :) Всем советую :)
Практически идеальный заказчик. Всеобщее доверие, полная свобоа действий, четкое ТЗ. Очень надеюсь на дальнейшее сотрудничество

Заявки фрилансеров

Neznaikin
Denis Tolkodubov 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад

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