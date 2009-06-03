Верстка макета бланка

Есть логотип в кривых, тексты в кривых, бренд бук с детальным описание бланка. Нужно сделать макет для полиграфической печати, аналогично прикрепленному макету конверта. Макет присылаете в акробате, после утверждения клиентом переводим деньги. Готовый макет нужен в понедельник утром, соответственно деньги переводим во вторник.

Возможны периодические заказы