Juliva

Юлия Juliva

 
48 летРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Почтовая и транспортная упаковка, бумага, канцтовары

ООО "Драйв Директ", образована в июле 2006 года

  • Верстка макета конверта

    $5

    Есть примерное изображение макета (лого + текст), есть логотип в кривых. Нужно сделать макет в Illustrator, формат С5 Оплата только рубли Яндекс.Деньги. Если не можете принять - не . Сроки - 1 день

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн 1-ком. кв. с подбором материалов

    Необходимо сделать дизайн-проект ремонта и обстановки мебелью 1-ком. кв. площадью 38,5 кв.м. Квартира предназначена для сдачи внаем. Какой ремонт необходимо создать: - ремонт эконом-класса хорошего качества (недорогие легкодоступные материалы!) - современный дизайн в стиле Классика, возможно с ...

    Интерьеры и Экстерьеры15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка бланка А4

    1) Есть jpeg бланка А4 Аэросиб и используемые в бланке логотипы в кривых. Нужно сверстать бланк. Срочно. Желателен Иллюстратор 2) В бланке Lufthansa исправить данные (eps): индекс 125009 код номеров (495)797-9782 факс (495)629-3177 Оплата только Яндекс рубли

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Установка ПО

    Необходим аудит и переустановить ПО на нескольких компьютерах. Точнее в аттаче. Может еще что-то по мелочам (драйверы, видео не требуется), чтобы работала система Только Москва и область. Желательно долгосрочное сотрудничество - требуется поддержка, работы обычно 2-3 ...

    Системное администрирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Макет 2 печатей

    $10

    Есть лототип компании в кривых, переведенный в монохром (1+0) Необходимо сделать макет печати. Диаметр 40 мм, разрешение 2016 dpi Информация, которую необходимо указать на печати: ОГРН 1067746761169 от 03 июля 2006 ИНН 7727580950 ООО "Драйв Директ" г. Москва www.drive-direct.ru (хорошо различимо!) Необходимо применение ...

    Верстка полиграфии3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка макетов конвертов

    $10

    Есть лого в psd, нужно сделать макеты конвертов. Макет: адрес + номера тел-в + e-mail. Расположение стандартное для бизнес-стиля. Цветность 1+0 Сначала утверждаем макет Е65 (110 х 220 мм), потом утверждаем, потом по аналогии делаем макет С4 ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Верстка макета конверта

    $5

    Лого в векторе есть, необходима верстка макета конверта (уменьшить, подвинуть, поменять цвет,...) Работа простая, все исходники на мейл 26 янв утром Оплата Яндекс Деньги, 150 руб

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Отрисовка лого и верстка макета конверта

    $10

    Логотип простой 1+0, отрисовка по jpeg На макете конверта С5 только логотип и текст стандартным шрифтом, то есть простейшая верстка. С5 = 162х229 мм Оплата только рубли Яндекс.Деньги 300 руб Скан логотипа и конверта, то есть данные для ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Верстка макетов печатей

    $15

    Необходимо отрисовать макеты печатей, 9 штук. Необходимо соблюсти размеры и расстояния между элементами, шрифты, толщину линий Оплата только в рублях Яндекс.Деньги. Сроки - 1 день Товарищи фрилансеры, не забывайтесь когда называете ставки. Так вот рыночная цена 300 ...

    Прочее6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Макет скотча упаковочного

    $10

    Есть логотип в кривых, визитка и бланк. В той же концепции нужно сделать придумать макет скотча. Информация на скотче: 1) логотип 2) телефон (495) 643-01-70 3) сайт www.drive-direct.ru 4) оригинальный элемент, один и очень простой. Гармонирующий с, но не ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сайт для детской команды по FreeFly

    $100

    Необходимо создать дизайн сайта и собственно сайт детской команды (5 лет) по Tunnel FreeFly (полеты в аэродинамической трубе). Есть американский аналог, нужно создать нечто похожее по структуре и функционалу (практически нулевой). Необходима бесплатная CMS для ...

    Дизайн сайта
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Техническая верстка 2-х макетов

    1 макет. Есть макеты конвертов формата Е65 и С4 одной компании. На основе этого сделать макет для формата С5. Лого в кривых 2 макет. Есть jpeg макета, и лого в кривых. Подобрать шрифты и сделать как ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Корректировка макета в Corel 15 версии. Срочно

    Есть готовый макет конверта в Кореле 15 версии. Нужно: 1) изменить цвет индексной сетки на темно-синий, сетку поместить на белое поле, вокруг белого поля добавить градиент (плавный переход от белого к рисунку) 2) продолжить фон конверта на ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Техническая доработка фирменного стиля

    $50

    Есть логотип, который будет незначительно меняться (точное ТЗ последует). Есть также наброски фирменного стиля (визитка, бланк). Необходимо на основе существующих материалов сделать: - скотч - конверт - внутренняя запечатка конверта (цель - меньшая просвечиваемость) - внешняя запечатка гофрокоробов (типа ...

    Фирменный стиль11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Корректировка макета конверта

    Есть готовый макет конверта Е65 в Кореле. Нужно: 1) изменить цвет индексной сетки 2) продолжить фон конверта на обороте так, чтобы узор не прерывался клапаном Раскрой конверта предоставлю в готовом варианте Яндекс деньги. Много не просите, задание простейшее

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Отрисовка бланка по образцу

    Отрисовать бланк СУ-155 в цвете 3+0. Все банально просто, никаких фирменных шрифтов, похоже оригинал был набран в Word'е. Номера пантонов подберем вместе. Единственная сложность в задании - бланк содержит "водяной знак" посередине, скан не берет, ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Восстановление файла Word

    Необходимо восстановить накрывшийся файл Word. Документ небольшой, достаточно восстановление текстовой информации. Файл в данный момент не открывается (Word зависает при попытке открытия), не копируется, соответственно не пересылается. Удаленный доступ возможен.

    Прочее5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Отрисовка логотипа

    Отрисовка по картинке в jpeg. Нужен логотип в кривых в высоком разрешении для дальнейшего использования в полиграфических материалах. Работу будет принимать технолог по печати, поэтому нужна только ОЧЕНЬ КАЧЕСТВЕННАЯ отрисовка за разумные деньги

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Разработка нового логотипа

    Компании Драйв Директ требуется разработка нового логотипа. Существующий логотип на сайте www.drive-direct.ru Направление деятельности компании - оптовые и мелкооптовые поставки почтовой и транспортной упаковки, пищевой упаковки и упаковочных материалов. Дополнительные направления - поставки офисных товаров и ...

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка блокнота

    Блокнот будет выдаваться бывшим клиентам компании по продаже парфюмерии. Отсюда дизайн чисто парфюмерный дизайн. Блокнот должен создавать ощущение доступности парфюмерной продукции по цене (без избыточного глянца) Блокнот А6, внутренние 48 страниц 1+1 - идентичные, бумага 70гр/м2. ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Rafael1973
Рафаэль 
50 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
$18
8 баллов
9 лет назад
Техническая верстка 2-х макетов
Адекватный заказчик. Нормальное ТЗ.
Очень быстро сделал верстку. Был недочет, надеюсь он объясняется усталостью. Удачи!
Ответный отзыв
CorelDraw
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Отрисовка простого логотипа в кривых (до утра)
Сработались без проблем!
Андрей сработал хорошо и быстро, отрисовка была заершена в день окрытия проекта. Надеюсь, дальнейшее сотрудничество также будет положительным!
Ответный отзыв
14sv
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Верстка макетов конвертов
С Юлией работаю не первый раз. Работай довольна, своевременная оплата. Всем рекомендую.
Работой довольна, быстро, четко. Не надо дважды повторять задание, что очень важно! Светлана делает несколько небольших работ для нас. Планируем дальнейшее сотрудничество
Ответный отзыв
alena_altunina
Елена 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Отрисовка лого и верстка макета конверта
Сотрудничество было легким, непринужденным, культурным. Оплата вовремя. Спасибо, Юлия! Жду от вас еще заказики)
Работа была выполнена быстро и четко, не пришлось что-то корректировать. Приятно:) Вот только почта долго ходит, но это уже к интернету
Ответный отзыв
kurkudilov
Денис 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$100
0 баллов
12 лет назад
Сайт для детской команды по FreeFly
Научитесь нормально составлять ТЗ. То дизайн нужен, то уже полностью сайт
Денис принял условия заказа, видимо не прочитав его, был объявлен победителем. Далее отказался от выполнения
Ответный отзыв