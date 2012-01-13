Есть примерное изображение макета (лого + текст), есть логотип в кривых. Нужно сделать макет в Illustrator, формат С5 Оплата только рубли Яндекс.Деньги. Если не можете принять - не . Сроки - 1 день
- $5Верстка полиграфии1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Необходимо сделать дизайн-проект ремонта и обстановки мебелью 1-ком. кв. площадью 38,5 кв.м. Квартира предназначена для сдачи внаем. Какой ремонт необходимо создать: - ремонт эконом-класса хорошего качества (недорогие легкодоступные материалы!) - современный дизайн в стиле Классика, возможно с ...Интерьеры и Экстерьеры15 заявокЗакрыт11 лет назад
1) Есть jpeg бланка А4 Аэросиб и используемые в бланке логотипы в кривых. Нужно сверстать бланк. Срочно. Желателен Иллюстратор 2) В бланке Lufthansa исправить данные (eps): индекс 125009 код номеров (495)797-9782 факс (495)629-3177 Оплата только Яндекс рублиЗакрыт11 лет назад
Необходим аудит и переустановить ПО на нескольких компьютерах. Точнее в аттаче. Может еще что-то по мелочам (драйверы, видео не требуется), чтобы работала система Только Москва и область. Желательно долгосрочное сотрудничество - требуется поддержка, работы обычно 2-3 ...Системное администрирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $10
Есть лототип компании в кривых, переведенный в монохром (1+0) Необходимо сделать макет печати. Диаметр 40 мм, разрешение 2016 dpi Информация, которую необходимо указать на печати: ОГРН 1067746761169 от 03 июля 2006 ИНН 7727580950 ООО "Драйв Директ" г. Москва www.drive-direct.ru (хорошо различимо!) Необходимо применение ...Верстка полиграфии3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $10
Есть лого в psd, нужно сделать макеты конвертов. Макет: адрес + номера тел-в + e-mail. Расположение стандартное для бизнес-стиля. Цветность 1+0 Сначала утверждаем макет Е65 (110 х 220 мм), потом утверждаем, потом по аналогии делаем макет С4 ...Завершен12 лет назад
- $5
Лого в векторе есть, необходима верстка макета конверта (уменьшить, подвинуть, поменять цвет,...) Работа простая, все исходники на мейл 26 янв утром Оплата Яндекс Деньги, 150 рубЗавершен12 лет назад
- $10
Логотип простой 1+0, отрисовка по jpeg На макете конверта С5 только логотип и текст стандартным шрифтом, то есть простейшая верстка. С5 = 162х229 мм Оплата только рубли Яндекс.Деньги 300 руб Скан логотипа и конверта, то есть данные для ...Завершен12 лет назад
- $15
Необходимо отрисовать макеты печатей, 9 штук. Необходимо соблюсти размеры и расстояния между элементами, шрифты, толщину линий Оплата только в рублях Яндекс.Деньги. Сроки - 1 день Товарищи фрилансеры, не забывайтесь когда называете ставки. Так вот рыночная цена 300 ...Прочее6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $10
Есть логотип в кривых, визитка и бланк. В той же концепции нужно сделать придумать макет скотча. Информация на скотче: 1) логотип 2) телефон (495) 643-01-70 3) сайт www.drive-direct.ru 4) оригинальный элемент, один и очень простой. Гармонирующий с, но не ...Завершен12 лет назад
- $100
Необходимо создать дизайн сайта и собственно сайт детской команды (5 лет) по Tunnel FreeFly (полеты в аэродинамической трубе). Есть американский аналог, нужно создать нечто похожее по структуре и функционалу (практически нулевой). Необходима бесплатная CMS для ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт12 лет назад
1 макет. Есть макеты конвертов формата Е65 и С4 одной компании. На основе этого сделать макет для формата С5. Лого в кривых 2 макет. Есть jpeg макета, и лого в кривых. Подобрать шрифты и сделать как ...Завершен12 лет назад
Есть готовый макет конверта в Кореле 15 версии. Нужно: 1) изменить цвет индексной сетки на темно-синий, сетку поместить на белое поле, вокруг белого поля добавить градиент (плавный переход от белого к рисунку) 2) продолжить фон конверта на ...Закрыт12 лет назад
- $50
Есть логотип, который будет незначительно меняться (точное ТЗ последует). Есть также наброски фирменного стиля (визитка, бланк). Необходимо на основе существующих материалов сделать: - скотч - конверт - внутренняя запечатка конверта (цель - меньшая просвечиваемость) - внешняя запечатка гофрокоробов (типа ...Фирменный стиль11 заявокЗакрыт12 лет назад
Есть готовый макет конверта Е65 в Кореле. Нужно: 1) изменить цвет индексной сетки 2) продолжить фон конверта на обороте так, чтобы узор не прерывался клапаном Раскрой конверта предоставлю в готовом варианте Яндекс деньги. Много не просите, задание простейшееЗакрыт12 лет назад
Отрисовать бланк СУ-155 в цвете 3+0. Все банально просто, никаких фирменных шрифтов, похоже оригинал был набран в Word'е. Номера пантонов подберем вместе. Единственная сложность в задании - бланк содержит "водяной знак" посередине, скан не берет, ...Завершен12 лет назад
Необходимо восстановить накрывшийся файл Word. Документ небольшой, достаточно восстановление текстовой информации. Файл в данный момент не открывается (Word зависает при попытке открытия), не копируется, соответственно не пересылается. Удаленный доступ возможен.Прочее5 заявокЗакрыт12 лет назад
Отрисовка по картинке в jpeg. Нужен логотип в кривых в высоком разрешении для дальнейшего использования в полиграфических материалах. Работу будет принимать технолог по печати, поэтому нужна только ОЧЕНЬ КАЧЕСТВЕННАЯ отрисовка за разумные деньгиЗавершен12 лет назад
Компании Драйв Директ требуется разработка нового логотипа. Существующий логотип на сайте www.drive-direct.ru Направление деятельности компании - оптовые и мелкооптовые поставки почтовой и транспортной упаковки, пищевой упаковки и упаковочных материалов. Дополнительные направления - поставки офисных товаров и ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Блокнот будет выдаваться бывшим клиентам компании по продаже парфюмерии. Отсюда дизайн чисто парфюмерный дизайн. Блокнот должен создавать ощущение доступности парфюмерной продукции по цене (без избыточного глянца) Блокнот А6, внутренние 48 страниц 1+1 - идентичные, бумага 70гр/м2. ...Завершен12 лет назад