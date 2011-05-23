Портфолио
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
14 лет назад
Андрей молодец!!! Единственный кто оставил заявку в проекте!!! Быстро разобрался в проблеме и установил программу! Всё прекрасно работает! Обращайтесь к нему - не подведёт!!! ;)
Ответный отзыв
Ответственый и честный работодатель,работа оплачена вовремя и сполна! Сотрудничевством остался очень доволен! Побольше бы таких как вы....УДАЧИ!!!
$5
10 баллов
14 лет назад
Андрей сработал хорошо и быстро, отрисовка была заершена в день окрытия проекта. Надеюсь, дальнейшее сотрудничество также будет положительным!
Ответный отзыв
Сработались без проблем!