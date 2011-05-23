CorelDraw

Андрей Харченко CorelDraw

 
36 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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Отзывы заказчиков

Habs_ART
Хаблат 
31 год
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 отзывов
$5
10 баллов
14 лет назад
Установить программу
Андрей молодец!!! Единственный кто оставил заявку в проекте!!! Быстро разобрался в проблеме и установил программу! Всё прекрасно работает! Обращайтесь к нему - не подведёт!!! ;)
Ответственый и честный работодатель,работа оплачена вовремя и сполна! Сотрудничевством остался очень доволен! Побольше бы таких как вы....УДАЧИ!!!
Ответный отзыв
Juliva
Юлия 
49 лет
19 лет в сервисе
Была
12 лет назад
$5
10 баллов
14 лет назад
Отрисовка простого логотипа в кривых (до утра)
Андрей сработал хорошо и быстро, отрисовка была заершена в день окрытия проекта. Надеюсь, дальнейшее сотрудничество также будет положительным!
Сработались без проблем!
Ответный отзыв