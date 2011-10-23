Разработать шапку, дизайн, макет печатной газеты и сайта Требуется с “нуля” для нового проекта разработать дизайн газеты "под ключ": Рекламно-информационная газета. В контексте "Местные предложения, новости" (мы-местные, рядом, ) Человек купил газету, ...
Корректировка макета в Corel 15 версии. Срочно
Есть готовый макет конверта в Кореле 15 версии. Нужно:
1) изменить цвет индексной сетки на темно-синий, сетку поместить на белое поле, вокруг белого поля добавить градиент (плавный переход от белого к рисунку)
2) продолжить фон конверта на обороте так, чтобы узор не прерывался (4 см верх, 10 см вниз, по 2 см вправо и влево)
3 макета одного дизайна - форматы конвертов Е65, С5 и С4
Раскрой конверта предоставлю в готовом варианте
Яндекс деньги. Много не просите, задание простейшее
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Верстка полиграфии12 заявокЗакрыт13 лет назад
- $20
Добрый вечер уважаемые коллеги, необходимо разработать хороший дизайн визиток. В наличии только сайт с картинками, ни каких исходников. Визитки нужны в векторе. Остальное на ваше усмотрение. В файле что нужно вписать, ...Закрыт14 лет назад
Нарисовать карту в Илюстраторе. Не нужно соблюдать маштаб и на дорогах и реках все мелкие повороты и извилины. Нужны: дороги, нас. пункты, реки (не все). Подробное задание получит исполнитель - которого ...Верстка полиграфии9 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Приветствую, коллеги! Нужна Ваша помощь с таким моментом: настроил в Индизайне ссылки из оглавления на нужные страницы, но при экспорте в PDF они не экспортируются (ссылок этих нет), хотя делал все по ...Верстка полиграфии2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Здравствуйте уважаемые дизайнеры! Необходимо создать макет рекламой листовки для детского садика в стиле следующей картинки http://fr.fotolia.com/id/28173257 формат А4, одна страничка (ректо) Платёж по переводу Western UnionЗавершен13 лет назад
- $50
Для массажного салона. ICQ 288294230Верстка полиграфии14 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо разработать в стоматологическую клинику фирменные бланки для пациентов, которые будут выдаватся после выполнения соответствующей работы. формат 100мм-210мм 1.рекомендации после удаления 2.бланк для назначения пациента ...Завершен13 лет назад
необходимо разработать макет в векторной графике квартального календаря под печать в типографии. Размер шапки 320 на 220 мм Желательно оставляйте заявки с ценами.Закрыт14 лет назад
Мне необходимо сделать 12 рисунков для календаря на 2012 год формата А3. На каждой странице будет изображен рисунок и внизу числитель месяца. Рисунки нужно сделать с тематикой продукции нашей фирмы, так же это можно обсудить ...Верстка полиграфии20 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо выполнить дизайн печатной газеты на 32 страницах (размер страницы - 35см в ширину, 58см в длину), в цвете. Газета - аналог Finantial Times. Первые 5 страниц - мировые новости (бизнес, спорт, культура и ...Верстка полиграфии10 заявокЗакрыт13 лет назад