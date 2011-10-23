Корректировка макета в Corel 15 версии. Срочно

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Закрыт2 заявки366 просмотров

Есть готовый макет конверта в Кореле 15 версии. Нужно:

1) изменить цвет индексной сетки на темно-синий, сетку поместить на белое поле, вокруг белого поля добавить градиент (плавный переход от белого к рисунку)

2) продолжить фон конверта на обороте так, чтобы узор не прерывался (4 см верх, 10 см вниз, по 2 см вправо и влево)

3 макета одного дизайна - форматы конвертов Е65, С5 и С4

Раскрой конверта предоставлю в готовом варианте

Яндекс деньги. Много не просите, задание простейшее

14 лет назад
Juliva
Юлия 
49 лет
19 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

LadRa
61 год
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$10
1 день
Игнорирование требований заказчика, заявленных при размещении заказа. Отсутствие какого-либо желания, направленного на решение в общем-то несложной проблемы. Агрессивное отношение Желающим вышлю переписку для принятия решения о работе с Владимиром
Сорока съела сливу, А хвост на Вебмани — Платеж запрещает.

Заявки фрилансеров

LadRa
61 год
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад

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