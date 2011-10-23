Корректировка макета в Corel 15 версии. Срочно

Есть готовый макет конверта в Кореле 15 версии. Нужно:

1) изменить цвет индексной сетки на темно-синий, сетку поместить на белое поле, вокруг белого поля добавить градиент (плавный переход от белого к рисунку)

2) продолжить фон конверта на обороте так, чтобы узор не прерывался (4 см верх, 10 см вниз, по 2 см вправо и влево)

3 макета одного дизайна - форматы конвертов Е65, С5 и С4

Раскрой конверта предоставлю в готовом варианте

Яндекс деньги. Много не просите, задание простейшее