Помочь экспортировать ссылки из InDesign в PDF

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт2 заявки239 просмотров

Приветствую, коллеги!

Нужна Ваша помощь с таким моментом: настроил в Индизайне ссылки из оглавления на нужные страницы, но при экспорте в PDF они не экспортируются (ссылок этих нет), хотя делал все по официальной инструкции самого Адоба...

Также вопрос относительно сохранения при экспорте Букмарков (закладок) - аналогично все сделал, но в готовом пдф-е букмарков нет...

Очень надеюсь, что кто-то сможет помочь!!

14 лет назад
verstka-2011
Дмитрий 
41 год
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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