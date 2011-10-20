Здравствуйте уважаемые дизайнеры! Необходимо создать макет рекламой листовки для детского садика в стиле следующей картинки http://fr.fotolia.com/id/28173257 формат А4, одна страничка (ректо) Платёж по переводу Western Union
Помочь экспортировать ссылки из InDesign в PDF
Приветствую, коллеги!
Нужна Ваша помощь с таким моментом: настроил в Индизайне ссылки из оглавления на нужные страницы, но при экспорте в PDF они не экспортируются (ссылок этих нет), хотя делал все по официальной инструкции самого Адоба...
Также вопрос относительно сохранения при экспорте Букмарков (закладок) - аналогично все сделал, но в готовом пдф-е букмарков нет...
Очень надеюсь, что кто-то сможет помочь!!
Заявки фрилансеров
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