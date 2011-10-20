Помочь экспортировать ссылки из InDesign в PDF

Приветствую, коллеги!

Нужна Ваша помощь с таким моментом: настроил в Индизайне ссылки из оглавления на нужные страницы, но при экспорте в PDF они не экспортируются (ссылок этих нет), хотя делал все по официальной инструкции самого Адоба...

Также вопрос относительно сохранения при экспорте Букмарков (закладок) - аналогично все сделал, но в готовом пдф-е букмарков нет...

Очень надеюсь, что кто-то сможет помочь!!