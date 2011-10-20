Подготовить две визитки к печати

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен13 заявок269 просмотров

Требуется сделать два макета визиток. Один для аквариумов, второй для шерсти.

Макеты крайне минималистичны: на белом фоне слева картинка, справа текст. Таким образом дизайн визитки никак не привязан к дизайну сайта. Примерная компоновка в приложении.

- данные -

1) Аквариумы. Для сайта www.aqua-factory.ru

Название: Aqua Factory

интернет-магазин аквариумов и аксессуаров

Сайт: www.aqua-factory.ru

Электропочта: [email protected]

Телефон: +7 (495) 565-3577

Картинка - во вложении

2) Шерсть. Для сайта www.vintage-soul.ru

Название: Aqua Factory

шерсть и пряжа для ручной работы

Сайт: www.vintage-soul.ru

Электропочта: [email protected]

Телефон: +7 (495) 789-4743

Картинка - во вложении

- оплата -

Предлагаю такой вариант. Исполнитель показывает jpg-эскиз, получает денежку, отправляет файл, потребный для типографии. Встречные варианты рассматриваются :)

- прочее -

По возможности проще, читабельные шрифты. То есть задача как у классической визитки - просто оставить контакты, а не сделать микропрезентацию.

14 лет назад
Polyaxe
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранные исполнители

alice_roll
Алиса 
33 года
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Отличный исполнитель! Плотное общение, консультации и всё, что необходимо для успешного проекта. Искренне рекомендую для сотрудничества.
Отличный заказчик! Четкое ТЗ, всегда на связи, моментальная оплата! Приятно работать :)
A-nebo
Алла 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
14 лет назад
$20
1 день
Работа была выполнена качественно и в срок
Делала две визитки. Интересный проект, все прошло замечательно.

Заявки фрилансеров

alice_roll
Алиса 
33 года
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
A-nebo
Алла 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
14 лет назад

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