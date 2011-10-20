Общая концепция https://docs.google.com/drawings/d/1NnonxsPp6v9zQU0huzeQmx3DmHeQ9c5xC_GTyOGfUJU/edit?hl=ru Картинка - в аттаче Привести все в такой вид что бы глаз радовался (шрифты, цвета, размеры) и сдать в полиграфию Формат ...
Подготовить две визитки к печати
Требуется сделать два макета визиток. Один для аквариумов, второй для шерсти.
Макеты крайне минималистичны: на белом фоне слева картинка, справа текст. Таким образом дизайн визитки никак не привязан к дизайну сайта. Примерная компоновка в приложении.
- данные -
1) Аквариумы. Для сайта www.aqua-factory.ru
Название: Aqua Factory
интернет-магазин аквариумов и аксессуаров
Сайт: www.aqua-factory.ru
Электропочта: [email protected]
Телефон: +7 (495) 565-3577
Картинка - во вложении
2) Шерсть. Для сайта www.vintage-soul.ru
Название: Aqua Factory
шерсть и пряжа для ручной работы
Сайт: www.vintage-soul.ru
Электропочта: [email protected]
Телефон: +7 (495) 789-4743
Картинка - во вложении
- оплата -
Предлагаю такой вариант. Исполнитель показывает jpg-эскиз, получает денежку, отправляет файл, потребный для типографии. Встречные варианты рассматриваются :)
- прочее -
По возможности проще, читабельные шрифты. То есть задача как у классической визитки - просто оставить контакты, а не сделать микропрезентацию.
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