Подготовить две визитки к печати

Требуется сделать два макета визиток. Один для аквариумов, второй для шерсти.

Макеты крайне минималистичны: на белом фоне слева картинка, справа текст. Таким образом дизайн визитки никак не привязан к дизайну сайта. Примерная компоновка в приложении.

- данные -

1) Аквариумы. Для сайта www.aqua-factory.ru

Название: Aqua Factory

интернет-магазин аквариумов и аксессуаров

Сайт: www.aqua-factory.ru

Электропочта: [email protected]

Телефон: +7 (495) 565-3577

Картинка - во вложении

2) Шерсть. Для сайта www.vintage-soul.ru

Название: Aqua Factory

шерсть и пряжа для ручной работы

Сайт: www.vintage-soul.ru

Электропочта: [email protected]

Телефон: +7 (495) 789-4743

Картинка - во вложении

- оплата -

Предлагаю такой вариант. Исполнитель показывает jpg-эскиз, получает денежку, отправляет файл, потребный для типографии. Встречные варианты рассматриваются :)

- прочее -

По возможности проще, читабельные шрифты. То есть задача как у классической визитки - просто оставить контакты, а не сделать микропрезентацию.