Нам необходим каталог для демонстрации пациентам варианты протезов и работ, т.к. многие из пациентов впринципе не понимают что такое протезы, керамика и прочее для этого делается каталог, выглядить он будет в виде каталога в формате ...
Создать макет для печати брошюры
Брошюра формата А5, из 20 страниц, восновном фотографии на всю страницу и немного подготовленного текста. План задания в ворде, фотографии в jpg.
Работа срочная, Киев оплата наличными, другие - вебмани
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