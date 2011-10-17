Создать макет для печати брошюры

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт27 заявок273 просмотра

Брошюра формата А5, из 20 страниц, восновном фотографии на всю страницу и немного подготовленного текста. План задания в ворде, фотографии в jpg.

Работа срочная, Киев оплата наличными, другие - вебмани

14 лет назад
2424046
41 год
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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