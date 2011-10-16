Дизайн-макет визитки

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен62 заявки2178 просмотров
#1$50

Необходим дизайн макета визитки.

Визитка будет размером 500х900, односторонняя

Что должно присутствовать в визитке:

- строгий-элегантный стиль (компания занимается продажей светильников)

- Название компании (ЛюстраМаг.ру)

- надпись "магазин светильников" (описание деятельности компании)

- ИМЯ Фамилия

- Должность

- 2 Телефона (один основной московский, второй мобильный)

- адрес сайта

Дизайн может быть выполнен в стиле сайта www.lustramag.ru (но не обязательно)

14 лет назад
ivanko85
Иван 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Победитель конкурса

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
14 лет назад
#1
ТОП-10
Верстка полиграфии

Заявки фрилансеров

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
14 лет назад
#1
ТОП-10
Верстка полиграфии