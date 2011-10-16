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Дизайн-макет визитки
Необходим дизайн макета визитки.
Визитка будет размером 500х900, односторонняя
Что должно присутствовать в визитке:
- строгий-элегантный стиль (компания занимается продажей светильников)
- Название компании (ЛюстраМаг.ру)
- надпись "магазин светильников" (описание деятельности компании)
- ИМЯ Фамилия
- Должность
- 2 Телефона (один основной московский, второй мобильный)
- адрес сайта
Дизайн может быть выполнен в стиле сайта www.lustramag.ru (но не обязательно)
Победитель конкурса
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