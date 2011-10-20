Необходимо сделать пригласительный размер евроконверт, с разворотом. Лицевая сторона фото , внутренняя - текст, оборотная- почти ничего, реклама! Оплата -ЯД!!!
Приватный проект для Климарева Дарьи
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