Приватный проект для Климарева Дарьи

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен1 заявка130 просмотров

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14 лет назад
sjoy
43 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

dasha_design
Дарья 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$100
3 дня
Очередной раз Дарья справилась с задачей на 5+ ....спасибо огромное всем рекомендую.
Есть люди, с которыми легко и комфортно работать, одно удовольствие....Симон как раз такой заказчик! Да и дизайнер отменный))) Я довольна как всегда)

Заявки фрилансеров

dasha_design
Дарья 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад

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