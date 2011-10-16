Срочно и дорого. Верстка корпоративной газеты

Требуется создать флаер 90х190 мм для акции сайта "колесаишины.рф" http://xn--80ajkaggsc3a6e9a.xn--p1ai/ На одной стороне = доверенность на управление автомобилем (чтобы люди флаер сохраняли/не выкидывали) как здесь= http://pddmaster.ru/wp-content/uploads/img/text/100430.jpg только покрасивей а на ...