Срочно и дорого. Верстка корпоративной газеты

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт12 заявок273 просмотра

Нужно сверстать корпоративную газету, сдача в понедельник, оплата высокая. Примеры работ обязательно, подробности письмом.

14 лет назад
WWG
44 года
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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