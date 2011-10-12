Разработка корпоративного календаря 2012

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт22 заявки284 просмотра

Необходимо разработать дизайн календаря формата А2 настенного и настольного перекидного.

14 лет назад
atan_ua
35 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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