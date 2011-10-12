Нужен специалист по дизайну корпоративных буклетов для компании специализирующейся на дизайне интерьера. На данном этапе необходимо на основе ТЗ и нашего сайта (kv-design.ru) разработать дизайн макета буклета для почтовой рассылки по новостройкам. ...
Разработка корпоративного календаря 2012
Необходимо разработать дизайн календаря формата А2 настенного и настольного перекидного.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Верстка полиграфии9 заявокЗакрыт13 лет назад
Сделать визитку в формате для типографии. Зеленый надо изменить на ядовито салатовый. Визитка: http://dojdevikov.ru/m.tifЗавершен14 лет назад
- $55
Требуется создать флаер 90х190 мм для акции сайта "колесаишины.рф" http://xn--80ajkaggsc3a6e9a.xn--p1ai/ На одной стороне = доверенность на управление автомобилем (чтобы люди флаер сохраняли/не выкидывали) как здесь= http://pddmaster.ru/wp-content/uploads/img/text/100430.jpg только покрасивей а на ...Верстка полиграфии2 исполнителяЗавершен14 лет назад
Дизайн брошюры.Тех. задание отправила в личку.Завершен14 лет назад
- $20
Требуется разработать визитку для интернет-магазина товаров для спорта и отдыха (http://sporttomsk.ru) Визитка будет распространяться по спортцентрам, фитнес-клубам, торговым центрам.Завершен13 лет назад
Внутриподъездная листовка – формат А5 – в векторе – для информирования населения об основных возможностях на сайте. Из листовки должно быть понятно: 1. Название сайта 2. Как это название ...Верстка полиграфии1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $50
Макет индивидуальной визитки. -Цвет бумаги для визитки будет черный или серый, поэтому фон должен быть бесцветным (для просмотра использовать черный или серый) -Креативный дизайн с замыслом и вкусом. Если уместно, сделать ...Закрыт14 лет назад
Нужен дизайн для визитки (размеры стандартные) Цена: до 20 USD 1. Общая а).Должен быть логотип сервиса форумок http://forumok.name/. Также иконки социалок: вконтакте, фейсбук, твиттер, ютуб, Google+ (+ можно ...Завершен14 лет назад
1.Нужно две визитки: -Визитка индивидуальная -Визитка общая 1.1.Визитка индивидуальная -Цвет бумаги для визитки будет серый, поэтому фон должен быть бесцветным -По верхнему краю визитки по горизонтали ...Завершен14 лет назад
- $50
Нужен дизайн макета А4. Магазин джинсовой одежды. Просьба указывать цену и сроки!Завершен14 лет назад