Требуется разработка визитки, буклета, каталога
Приватно для Oxana-Joy
Дизайн брошюры.Тех. задание отправила в личку.
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