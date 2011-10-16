Приватно для Oxana-Joy

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен3 заявки136 просмотров

Дизайн брошюры.Тех. задание отправила в личку.

14 лет назад
Syrgabaeva
40 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Oxana-Joy
Оксана 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
80 отзывов
14 лет назад
$25
4 дня
Второй раз работаю с Оксаной! Умничка! Быстро реагирует на изменения, исполнительна, работает "с душой"! Буду и дальше обращаться к Оксане!
Очень рада сотрудничать с Олей вновь! Она хороший заказчик, четко знает чего хочет, имеет отличный вкус, оплату произвела моментально. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Oxana-Joy
Оксана 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
80 отзывов
14 лет назад