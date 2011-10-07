Дисконт, подарочные сертификаты

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт28 заявок245 просмотров

Необходимо разработать дизайн дисконтных карт и подарочных сертификатов для небольшой сети магазинов бижутерии и аксессуаров.

14 лет назад
evgen-zp
Евгений 
43 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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