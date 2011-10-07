Верстка A4

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  2. Верстка полиграфии
Закрыт9 заявок263 просмотра

Нужно сверстать листок A4 текст и фотографии есть конечно)

Вообще лучше бы сложить этот лист в 3 раза.. типа буклета.

Срок завтра до обеда.

14 лет назад
WebAdequate
Сергей 
42 года
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

IzabellaNatali
Наталья 
43 года
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
$5
1 день

Заявки фрилансеров

IzabellaNatali
Наталья 
43 года
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад

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