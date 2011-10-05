Макет иллюстрации для отображения на упаковке

# 1 — $ 100

Необходимо сделать два макета одинакового изображения разных размеров, как на примере, которые приложены в аттаче.

Макет должен быть сделан с 5мм "заливки" (bleed) с каждой стороны.

Файлы макета должны быть сконвертированы в CMYK и выполнены в одной из следующих

программ:

- QuarkXPress (PC, MAC);

- Adobe Illustrator (PC, MAC);

- CorelDraw (PC до 14 версии);

- Adobe PhotoShop (PC, MAC).

На выходе должен быть PDF-файл.

Вся необходимая информация в приложеннных файлах.