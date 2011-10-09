Дизайн макета листовки компьютерной помощи. Сайт компании - www.enterpc.ru Пожелания: 1) Размер листовки A5, вертикальная или горизонтальная ориентация не играет роли. Форма листовки стандартный прямоугольник. Кружки, ...
Макет простой визитки
Подготовить макет простой визитки к печати - 2 стороны (лицо и оборот).
Лицо - картинка и внизу текст,
Оборот - текст
(И картинка и текст слов будут приложены)
Шрифт крупный и легко читаемый (возможно Verdana)
Нужен формат PDF:
1 файл на лицевую сторону, 1 файл на обратную.
1. Размер самой визитки будет 3.5 х 2 инча, но надо дать дополнительный припуск, чтобы размер был 3.75x2.25 (излишек будет обрезан до 3.5 х 2)
2. Кроме того вся информация должна находится на 1/8 инча от полей (3.5 х 2) во внутрь.
3. Минимальная резолюция 300 dpi.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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