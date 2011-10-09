Подготовить макет простой визитки к печати - 2 стороны (лицо и оборот).

Лицо - картинка и внизу текст,

Оборот - текст

(И картинка и текст слов будут приложены)

Шрифт крупный и легко читаемый (возможно Verdana)

Нужен формат PDF:

1 файл на лицевую сторону, 1 файл на обратную.

1. Размер самой визитки будет 3.5 х 2 инча, но надо дать дополнительный припуск, чтобы размер был 3.75x2.25 (излишек будет обрезан до 3.5 х 2)

2. Кроме того вся информация должна находится на 1/8 инча от полей (3.5 х 2) во внутрь.

3. Минимальная резолюция 300 dpi.