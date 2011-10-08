Нарисовать макет визитки

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Завершен12 заявок249 просмотров

подготовить уже разработанный макет визитки (растр вектор)

14 лет назад
MelNik-Vit
Виталий 
49 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

INTARSIYA
Анна 
54 года
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Работа выполнена качественно и быстро, всем рекомендую
Сотрудничество стостоялось, макет был принят с минимальными правками по тексту, оплата своевременная.

Заявки фрилансеров

INTARSIYA
Анна 
54 года
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад

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