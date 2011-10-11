Дизайн наклейки на автомобиль

Наша компания занимается ремонтом и тюнингом внедорожников. Сайт компании www.mpp4x4.ru. Мы часто выступаем спонсорами тех или иных внедорожных мероприятий - соревнования, ориентирования, фестивали и т.д. Участники этих мероприятий обязаны наклеивать спонсорские рекламные наклейки на свои автомобили (на время участия). Нам требуется дизайн таких наклеек. Размер не более А5-А4, она также может быть любой формы - круглая, прямоугольная и т.д.