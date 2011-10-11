Дизайн наклейки на автомобиль

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен17 заявок282 просмотра

Наша компания занимается ремонтом и тюнингом внедорожников. Сайт компании www.mpp4x4.ru. Мы часто выступаем спонсорами тех или иных внедорожных мероприятий - соревнования, ориентирования, фестивали и т.д. Участники этих мероприятий обязаны наклеивать спонсорские рекламные наклейки на свои автомобили (на время участия). Нам требуется дизайн таких наклеек. Размер не более А5-А4, она также может быть любой формы - круглая, прямоугольная и т.д.

14 лет назад
mpp4x4
Роман 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Punkrat
40 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$25
2 дня
Первый раз работал с Владиславом. Быстро поняли другу друга, в результате получил то, что и хотел, потребовалось минимум доработок. В следующий раз обращусь опять к нему. Спасибо!
Понятное задание, своевременная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Punkrat
40 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад