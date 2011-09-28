Здравствуйте! Для интернет-сайта требуется создать визитку на основе существующего логотипа.
Скомпоновать визитку
Нужно скомпоновать визитку: логотип + текст и подготовить файл для сдачи в типографию.
Заявки фрилансеров
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