Требуется оригинальный дизайн-макет номеров для детского транспорта. оплата 100 руб./шт. требуется от 10 макетов
Визитка
Необходимо отрисовать дизайн и стиль визитки
На визитки необходимо:
1. Отрисовать подобное изображение http://images01.olx.ru/ui/3/40/83/50813783_1.jpg
2. Отрисовать логотип http://строй-монолит.рф
3. Написать крупными буквами Аренда компрессора.
4. Написать телефон.
Заявки фрилансеров
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