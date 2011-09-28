Визитка

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт3 заявки155 просмотров

Необходимо отрисовать дизайн и стиль визитки

На визитки необходимо:

1. Отрисовать подобное изображение http://images01.olx.ru/ui/3/40/83/50813783_1.jpg

2. Отрисовать логотип http://строй-монолит.рф

3. Написать крупными буквами Аренда компрессора.

4. Написать телефон.

14 лет назад
dittmer
Никита 
42 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров