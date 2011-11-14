Требуется качественный дизайн, полиграфия CD.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен11 заявок279 просмотров

Необходимо разработать базовый вариант полиграфии для компакт-диска в формате CD и DVD, и сделать на его основе 13 разновидностей (меняются заголовки и тексты), полиграфия должна быть качественная, стильная, привлекающая покупателей. Бюджет 2500 руб. подробности - претендентам.

14 лет назад
magnam
48 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Sh1mm15x
Андрей 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$70
2 дня
Замечательная дизайнерская команда, делают очень быстро красивый и качественный дизайн. Будем обращаться и в дальнейшем!
Превосходный заказчик)

Заявки фрилансеров

Sh1mm15x
Андрей 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад