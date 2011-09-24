Вёрстка буклета

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт24 заявки253 просмотра

Задача сверстать буклет.

Формат листа: альбомный А4 сложенный втрое (края в середину).

Изображения и текст предоставляются.

Пишите примерные цены. Спасибо.

14 лет назад
nickolaa
Николай 
32 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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