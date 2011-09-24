2 буклета (флаера) туристической тематики

Необходимо довести текстовую информацию целевой аудитории полиграфическим способом. Это может быть 2 небольших буклета.

Тексты и, при необходимости, скриншоты - в аттачменте.

Вид и размер буклетов - на выбор Исполнителя. Должно быть красиво и за 1 день.