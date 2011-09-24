Требуется оригинальный дизайн-макет номеров для детского транспорта. оплата 100 руб./шт. требуется от 10 макетов
В ворде создать фирменный бланк на основе псд
во вложении псд
ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)
скайп yakooobin
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Верстка полиграфии1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Задача сверстать буклет. Формат листа: альбомный А4 сложенный втрое (края в середину). Изображения и текст предоставляются. Пишите примерные цены. Спасибо.Верстка полиграфии24 заявкиЗакрыт14 лет назад
Есть несколько фото (5). Их необходимо подогнать под определённый размер (ширина 25см) и под фото сделать надпись из нескольких строк. Надпись тоже будет являться частью макета. Основа надписи во вложенном файле (оригинал будет немного другим. ...Завершен14 лет назад
- $15
Нужно нарисовать красивую визитку, с двух сторон. С возможностью правок и исправлений. Компания по продаже товаров для животных. Сделать визитку надо, как можно быстрее. Отбор по портфолио.Завершен14 лет назад
- $30
Необходимо разработать дизайн визитки для видеографа (видеооператора). Имеется логотип. Хочется нестандартного творческого подхода к работе. Дополнительная оплата за креативный слоган (не обязательно).Верстка полиграфии15 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо довести текстовую информацию целевой аудитории полиграфическим способом. Это может быть 2 небольших буклета. Тексты и, при необходимости, скриншоты - в аттачменте. Вид и размер буклетов - на выбор Исполнителя. Должно быть ...Закрыт14 лет назад
Нужно разработать этикетку для вина. Пример во вложении.Верстка полиграфии24 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Есть eps файл, нужно поменять в нем мыло. у меня просто нечем его открытьЗавершен14 лет назад
- $250
Нарисовать каталог продукции. Фото и описания все имеются. сайт http://www.estetwood.ru , есть исходники дизайна сайта. Опираясь на существующий фирменный стиль нарисовать каталог продукции на печать. Каким должен быть каталог: ...Верстка полиграфии22 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется сверстать визитную карточку по готовому шаблону, возможно с неким креативным решением, этот шаблон видоизменяющим. Размер стандартный (90x50 мм.), отступы для печати стандартные. Имеется свёрстанный демо-шаблон (SVG), а так же исходники логотипа в ...Завершен14 лет назад