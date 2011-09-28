Верстка газеты Megapolis info

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт19 заявок281 просмотр

Формат либо А3 либо D3

Полноцвет

16 полос

Выпущенные релизы по ссылке: http://www.megapolisinfo.net/releases.html

Более подробная информация по почте: [email protected]

Либо по скайпу: kirillov1982

14 лет назад
promo82
Максим 
42 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров