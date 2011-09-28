Требуется оригинальный дизайн-макет номеров для детского транспорта. оплата 100 руб./шт. требуется от 10 макетов
Дизайн макета листовки компьютерной помощи
Дизайн макета листовки компьютерной помощи.
Сайт компании - www.enterpc.ru
Пожелания:
1) Размер листовки A5, вертикальная или горизонтальная ориентация не играет роли. Форма листовки стандартный прямоугольник. Кружки, треугольники и прочие нестандартные формы не нужны.
2) В листовке необходимо использовать логотип компании - клавиши со стрелкой ( есть в прикреплённом файле).
3) В макете необходимо визуально разделить компьютерные услуги и услуги по ремонту бытовой техники.
В части услуг по ремонту бытовой техники нужно добавить " На все выполненные работы - гарантия 3 месяца".
Это нужно сделать таким образом, чтобы клиент понял, что гарантия 3 месяца предоставляется только на ремонт бытовой техники и не относится к компьютерным услугам.
4) В блоке "Контакты" должны быть: адрес компании, адрес сайта в интернете, три контактных телефона.
8-499-1989109 8-915-0636760 8-917-5001274 .
5) В листовке должны быть отображён перечень выполняемых услуг ( есть в макете прежней листовки в прикреплённом файле).
6) В листовке нужно сделать баннер или что-либо подобное . В баннере должно быть указано ( Бесплатный выезд. Бесплатная диагностика. Бесплатные консультации.).
7) Цветовая гамма листовки не играет роли, но использование сочетания фиолетового, чёрного и белого может быть небольшим преимуществом.
8) Итоговый макет должен быть подготовлен для печати в типографии (*.cdr или *.ai).
Срок проведения конкурса - 5 дней.
Ограничений по участию в конкурсе нет, срок конкурса 5 дней, два призовых места - 50$ и 5$ (поощрительный приз)
Положительные отзывы призёрам.
Заявки фрилансеров
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