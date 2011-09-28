# 1 — $ 50 # 2 — $ 5

Дизайн макета листовки компьютерной помощи.

Сайт компании - www.enterpc.ru

Пожелания:

1) Размер листовки A5, вертикальная или горизонтальная ориентация не играет роли. Форма листовки стандартный прямоугольник. Кружки, треугольники и прочие нестандартные формы не нужны.

2) В листовке необходимо использовать логотип компании - клавиши со стрелкой ( есть в прикреплённом файле).

3) В макете необходимо визуально разделить компьютерные услуги и услуги по ремонту бытовой техники.

В части услуг по ремонту бытовой техники нужно добавить " На все выполненные работы - гарантия 3 месяца".

Это нужно сделать таким образом, чтобы клиент понял, что гарантия 3 месяца предоставляется только на ремонт бытовой техники и не относится к компьютерным услугам.

4) В блоке "Контакты" должны быть: адрес компании, адрес сайта в интернете, три контактных телефона.

8-499-1989109 8-915-0636760 8-917-5001274 .

5) В листовке должны быть отображён перечень выполняемых услуг ( есть в макете прежней листовки в прикреплённом файле).

6) В листовке нужно сделать баннер или что-либо подобное . В баннере должно быть указано ( Бесплатный выезд. Бесплатная диагностика. Бесплатные консультации.).

7) Цветовая гамма листовки не играет роли, но использование сочетания фиолетового, чёрного и белого может быть небольшим преимуществом.

8) Итоговый макет должен быть подготовлен для печати в типографии (*.cdr или *.ai).

Срок проведения конкурса - 5 дней.

Ограничений по участию в конкурсе нет, срок конкурса 5 дней, два призовых места - 50$ и 5$ (поощрительный приз)

Положительные отзывы призёрам.