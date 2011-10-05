Буклет

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен17 заявок327 просмотров

формат 396х210мм (4 полосы), складывается вовнутрь.

Макет в jpg как должно выглядеть есть, исходник фона и изображений есть. В принципе - нужна только грамотная верстка. Ничего придумывать не надо.Подготовить к печати , вылеты 3мм по периметру. Формат:желательно ai

Срок 1-2 дня

Не для вашего портфолио.

14 лет назад
Kotrin
47 лет
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
14 лет назад
$30
1 день
Работа полностью выполнена согласно тз. Аккуратность и быстрота в исполнении. Рекомендую как ответственного исполнителя.
Приятно было поработать. Отличный заказчик. Четкое ТЗ.Моментальная оплата...

Заявки фрилансеров

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
14 лет назад
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Верстка полиграфии