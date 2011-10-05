В векторе, под формат А4, с текстом. 6 штук. Под IT компанию. Логотип есть. 3 штук на одну компанию и 3 таких же(меняем логотип и название) на другую. Примеры того чего жду от ...
Буклет
формат 396х210мм (4 полосы), складывается вовнутрь.
Макет в jpg как должно выглядеть есть, исходник фона и изображений есть. В принципе - нужна только грамотная верстка. Ничего придумывать не надо.Подготовить к печати , вылеты 3мм по периметру. Формат:желательно ai
Срок 1-2 дня
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