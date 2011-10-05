формат 396х210мм (4 полосы), складывается вовнутрь.

Макет в jpg как должно выглядеть есть, исходник фона и изображений есть. В принципе - нужна только грамотная верстка. Ничего придумывать не надо.Подготовить к печати , вылеты 3мм по периметру. Формат:желательно ai

Срок 1-2 дня

Не для вашего портфолио.