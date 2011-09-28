Сверстать дизайн сертификатов.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт11 заявок202 просмотра

В векторе, под формат А4, с текстом. 6 штук. Под IT компанию.

Логотип есть. 3 штук на одну компанию и 3 таких же(меняем логотип и название) на другую.

Примеры того чего жду от работы покажу.

14 лет назад
Samaranch
Антон 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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