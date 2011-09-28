Дизайн визитки на основе логотипа

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт32 заявки451 просмотр

Здравствуйте!

Для интернет-сайта требуется создать визитку на основе существующего логотипа.

14 лет назад
Solariss
Кирилл 
49 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

designew
45 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$10
1 день

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designew
45 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад

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