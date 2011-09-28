Здравствуйте! Для интернет-сайта требуется создать визитку на основе существующего логотипа.
Сделать меню для кафе
Есть меню, нужно оформить текст и вставить тематические картинки.
Предлагаю 500 рублей за одну страницу (28 страниц).
icq3567468
skype:kirill_tse
срочно
Заявки фрилансеров
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