Сделать меню для кафе

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт44 заявки521 просмотр

Есть меню, нужно оформить текст и вставить тематические картинки.

Предлагаю 500 рублей за одну страницу (28 страниц).

icq3567468

skype:kirill_tse

срочно

14 лет назад
kirilltse
Кирилл 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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