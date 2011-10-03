Необходимо сделать дизайн упаковки для копчено-вяленой лососи. Товар дорогой и относится к продуктам премиум класса, поэтому и упаковка нужна дорогая, планируем сделать с матовой ламинацией на темном фоне. ...
Макет иллюистрации для отображения на упаковке
Необходимо сделать два макета следующих размеров:
1) 5mmx60mm
2) 5mmx70mm
Макет должен быть сделан с 5мм "заливки" (bleed) с каждой стороны.
Файлы макета должны быть сконвертированы в CMYK и выполнены в одной из следующих программ:
- QuarkXPress (PC, MAC);
- Adobe Illustrator (PC, MAC);
- CorelDraw (PC до 14 версии);
- Adobe PhotoShop (PC, MAC).
На выходе должен быть PDF-файл.
Конкретно ТЗ по которому как должен и что должно быть изображениях на макете дам исполнителю.
По факту необходимо сделать хорошее красивое качественное изображение. Без халтуры.
Бюджет от 100 USD до 250 USD. В зависимости от качества исполнения. Буду рад заплатить 250$.
Заявки фрилансеров
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