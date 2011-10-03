Макет иллюистрации для отображения на упаковке

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт19 заявок500 просмотров

Необходимо сделать два макета следующих размеров:

1) 5mmx60mm

2) 5mmx70mm

Макет должен быть сделан с 5мм "заливки" (bleed) с каждой стороны.

Файлы макета должны быть сконвертированы в CMYK и выполнены в одной из следующих программ:

- QuarkXPress (PC, MAC);

- Adobe Illustrator (PC, MAC);

- CorelDraw (PC до 14 версии);

- Adobe PhotoShop (PC, MAC).

На выходе должен быть PDF-файл.

Конкретно ТЗ по которому как должен и что должно быть изображениях на макете дам исполнителю.

По факту необходимо сделать хорошее красивое качественное изображение. Без халтуры.

Бюджет от 100 USD до 250 USD. В зависимости от качества исполнения. Буду рад заплатить 250$.

CorelDRAW
14 лет назад
OneNike
Белов 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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