подготовить уже разработанный макет визитки (растр вектор)
Дорисовать орнамент.
Доброго времени суток. Требуется завершить работу по созданию текстуры из фотографии. Нужно состыковать элементы орнамента, подретушировать. Имеющееся полотно необходимо продолжить (копированием) горизонтально и вертикально минимум в два раза, при уменьшении 25% не должно быть видно грубых ошибок в состыковке. (примерно 150 на 100 см при 300 пикселей на дюйм).
Для аккуратных дизайнеров
Оплата будет произведена по факту утверждения, например, если Вы успеваете к трем часам дня (что желательно), то в течении сегодняшнего рабочего дня. Способ оплаты webmoney или ЯД.
Исполнителю высылаю исходник PSD, оригинал, подсказку по орнаменту.
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