Дорисовать орнамент.

Доброго времени суток. Требуется завершить работу по созданию текстуры из фотографии. Нужно состыковать элементы орнамента, подретушировать. Имеющееся полотно необходимо продолжить (копированием) горизонтально и вертикально минимум в два раза, при уменьшении 25% не должно быть видно грубых ошибок в состыковке. (примерно 150 на 100 см при 300 пикселей на дюйм).

Для аккуратных дизайнеров

Оплата будет произведена по факту утверждения, например, если Вы успеваете к трем часам дня (что желательно), то в течении сегодняшнего рабочего дня. Способ оплаты webmoney или ЯД.

Исполнителю высылаю исходник PSD, оригинал, подсказку по орнаменту.