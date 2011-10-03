Сделать макет для типографии из PDF в Corel Draw

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  2. Верстка полиграфии
Закрыт9 заявок228 просмотров

Нужно сделать макет на пол-страницы (половина А4) из готовой картинки в PDF. Нужно лишь добавить текст наверху.

PDF лежит здесь:

http://narod2.ru/disk/27249719001/product_posters%204.pdf.html

14 лет назад
fod
40 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

oleg-gk
Олег 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
7 отзывов
14 лет назад
$15
1 день

Заявки фрилансеров

oleg-gk
Олег 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
7 отзывов
14 лет назад

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