Дизайн-макет открыток в Adobe Illustrator

Разработка дизайн-макета открыткок поздравительного, юмористического направления в контексте современных жизненных реалий. Приветствуется неординарное виденье, нестандартный подход, возможно, полное отрицание существующих аналогов и стереотипов, набивших оскомину "бедному обывателю". Работа не ограничена ни сроками, так как предполагает длительное сотрудничество, ни количеством, так как шедевры всегда востребованы, ни рамками цензуры и административным ресурсом. Единственное пожелание - чтобы на выходе продукт получился ярким, оригинальным и "смотрибельным" (это слова - синонимы, так что пожелание действительно одно, но в нескольких иппостасях) Заинтересованных, да и просто талантливых, просьба сообщить о своем интересе и таланте на [email protected]