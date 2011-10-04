Редизайн ценника

На главной странице сайта http://advengine.ru есть ценник: http://advengine.ru/images/license.png

Нужно его слегка исправить:

- вместо 56 евро поправить цену на 59;

- вместо "бессрочная лицензия" написать про гарантию возврата средств. Нужно три варианта надписи: "гарантия возврата средств", "результат гарантирован", "гарантия 110% прилагается"

Расположение элементов ценника, их цвет и шрифт - за вами. Требование одно: ценник должен гармонично вписаться в существующий дизайн страницы.

Оплата по факту выполнения в WMZ/WMR/ЯД.

Срок: 3 дня, по цене жду предложений от вас.