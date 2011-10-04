Подготовить макет простой визитки к печати - 2 стороны (лицо и оборот). Лицо - картинка и внизу текст, Оборот - текст (И картинка и текст слов будут приложены) ...
Редизайн ценника
На главной странице сайта http://advengine.ru есть ценник: http://advengine.ru/images/license.png
Нужно его слегка исправить:
- вместо 56 евро поправить цену на 59;
- вместо "бессрочная лицензия" написать про гарантию возврата средств. Нужно три варианта надписи: "гарантия возврата средств", "результат гарантирован", "гарантия 110% прилагается"
Расположение элементов ценника, их цвет и шрифт - за вами. Требование одно: ценник должен гармонично вписаться в существующий дизайн страницы.
Оплата по факту выполнения в WMZ/WMR/ЯД.
Срок: 3 дня, по цене жду предложений от вас.
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