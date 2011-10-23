Необходимо создать логотип интернет-магазина парфюмерии и макет визитки. Визитка двухсторонняя, в CMYK. Указывайте, пожалуйста, стоимость - это основной критерий.
Макет визитки
Приветствую Вас, уважаемы frelance!
Необходимо разработать макет визитки для сотрудников компании.
Основное направление компании - продажа промышленной вентиляции и климатических систем ( в промышленных масштабах).
Основной канал – "полевые" менеджеры.
Название компании – ООО "Граус".
Стилистика – необходимо продумать.
кроме того, необходимо продумать:
- цвета (основной, вспомогательные) бренд бук не разрабатывался, сайта нет, так что все на Ваше усмотрение.
- Шрифты
- окантовку шрифтов (цветовую)
Визитная карточка должна быть:
- Изящной и Стильной
- Сильной
- Уверенной, статусной (внушать, вселять уверенность в работе с компанией)
- Неповторимой
- Элегантной
- Солидным (подчёркивать значимость менеджера как представителя компании, а так же выглядеть Солидно в глазах клиента и восприниматься визуально).
Язык - Русский
Визитная карточка должна быть односторонней ( обратная сторона в заливке)
Должности - Директор, Региональный менеджер, Инженер по подбору оборудования.
Макет должен быть в форматах фотошоп и корал дро.
Оплата в яндекс деньгах.
Пожалуйста, не тратьте мое и свое время на написание своих предложений и глупых вопросов в личку и т.д. просто не буду отвечать.
Если есть вопросы по существу, то с удовольствием на них отвечу.
С уважением, DanilaEjov
Выбранный исполнитель
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