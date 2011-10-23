Макет визитки

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен26 заявок439 просмотров

Приветствую Вас, уважаемы frelance!

Необходимо разработать макет визитки для сотрудников компании.

Основное направление компании - продажа промышленной вентиляции и климатических систем ( в промышленных масштабах).

Основной канал – "полевые" менеджеры.

Название компании – ООО "Граус".

Стилистика – необходимо продумать.

кроме того, необходимо продумать:

- цвета (основной, вспомогательные) бренд бук не разрабатывался, сайта нет, так что все на Ваше усмотрение.

- Шрифты

- окантовку шрифтов (цветовую)

Визитная карточка должна быть:

- Изящной и Стильной

- Сильной

- Уверенной, статусной (внушать, вселять уверенность в работе с компанией)

- Неповторимой

- Элегантной

- Солидным (подчёркивать значимость менеджера как представителя компании, а так же выглядеть Солидно в глазах клиента и восприниматься визуально).

Язык - Русский

Визитная карточка должна быть односторонней ( обратная сторона в заливке)

Должности - Директор, Региональный менеджер, Инженер по подбору оборудования.

Макет должен быть в форматах фотошоп и корал дро.

Оплата в яндекс деньгах.

Пожалуйста, не тратьте мое и свое время на написание своих предложений и глупых вопросов в личку и т.д. просто не буду отвечать.

Если есть вопросы по существу, то с удовольствием на них отвечу.

С уважением, DanilaEjov

14 лет назад
DanilaEjov
Данила 
42 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

likam
46 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
$20
2 дня
Лика, спасибо Вам огромное за Ваше терпение. Вы отлично справились с заданием, сделали именно то, что мы и хотели. Думаю, что еще поработаем над деловой документацией. Рекомендую как грамотного и знающего свое дело исполнителя. С уважением, DanilaEjov
Очень приятный человек, работать с ним одно удовольствие. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество

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likam
46 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад

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