Лика, спасибо Вам огромное за Ваше терпение. Вы отлично справились с заданием, сделали именно то, что мы и хотели. Думаю, что еще поработаем над деловой документацией. Рекомендую как грамотного и знающего свое дело исполнителя. С уважением, DanilaEjov