likam

Виктория likam

 
44 годаРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
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Отзывы заказчиков
DanilaEjov
Данила 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
12 лет назад
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Лика, спасибо Вам огромное за Ваше терпение. Вы отлично справились с заданием, сделали именно то, что мы и хотели. Думаю, что еще поработаем над деловой документацией. Рекомендую как грамотного и знающего свое дело исполнителя. С уважением, DanilaEjov
Очень приятный человек, работать с ним одно удовольствие. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
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