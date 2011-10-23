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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
12 лет назад
Лика, спасибо Вам огромное за Ваше терпение. Вы отлично справились с заданием, сделали именно то, что мы и хотели. Думаю, что еще поработаем над деловой документацией. Рекомендую как грамотного и знающего свое дело исполнителя. С уважением, DanilaEjov
Ответный отзыв
Очень приятный человек, работать с ним одно удовольствие. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество